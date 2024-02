Partido prorruso realiza multitudinaria protesta contra el gobierno en la capital de Moldavia

Seguidores de un partido prorruso se manifiestan frente a la sede del Partlamento en protesta contra el gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS), llamando a adelantar las elecciones y a que la presidenta Maia Sandu deje el cargo, en Chisináu, Moldavia, el jueves 1 de febrero de 2024..(AP Foto/Aurel Obreja) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved