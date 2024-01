Partido opositor mexicano nomina a político desconocido para enfrentar a dos mujeres en elecciones

Jorge Álvarez Máynez saluda a sus seguidores luego de ser nominado por el opositor Movimiento Ciudadano para postularse para presidente en las próximas elecciones generales, en la Ciudad de México, el miércoles 10 de enero de 2024. El congresista de 38 años se enfrentará a la favorita en las encuestas Claudia Sheinbaum, del partido gobernante Morena, y la abanderada de la coalición opositora, Xochitl Gálvez, el 2 de junio. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.