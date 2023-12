Parlamento europeo condena intento de golpe de Estado en Guatemala

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, habla con los periodistas después de preguntarle a un juez sobre el caso contra su partido Semilla en la ciudad de Guatemala, el martes 12 de diciembre de 2023. Arévalo asumirá el cargo el 14 de enero de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved