Parlamento alemán se niega a enviar misiles Taurus a Ucrania

Legisladores en el Bundestag debaten sobre el envío de misiles Taurus a Ucrania, jueves 14 de marzo de 2024. El parlamento rechazó un pedido de la oposición para enviar misiles cruceros de largo alcance Taurus a Ucrania, apoyando la posición del canciller Olaf Scholz de no enviarlos. (Britta Pedersen/dpa via AP) (c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten