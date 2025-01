Parejas LGBTQ+ registran enlaces en Tailandia al entrar en vigor una ley de igualdad de derechos

Kwanporn Kongpetch (izquierda) y Ploynaplus Chirasukon, que forman parte de la comunidad LGBTQ+, muestran su certificado de matrimonio tras la entrada en vigor de la ley que permite los enlaces entre personas del mismo sexo, en Bangkok, Tailandia, el 23 de junio de 2025. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.