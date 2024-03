Paran choferes de decenas de líneas de autobuses de Buenos Aires y se recalienta el malestar social

Un reciclador pasa su carrito junto a un autobús en Buenos Aires, Argentina, el jueves 7 de marzo de 2024. Algunas líneas de autobuses que circulan por la capital y sus alrededores realizaron una huelga el 7 de marzo para exigir el pago de aumentos salariales atrasados. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved