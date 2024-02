Paraguay: condenan a 30 años a expolicía por torturas durante la dictadura

Los exdetenidos políticos Carlos Casco, izquierda, y Bernardo Peñayo celebran mientras el tribunal anuncia una sentencia de 30 años de prisión para el expolicía Eusebio Torres Romero por la tortura de detenidos en 1976 durante la dictadura de Alfredo Stroessner en el Palacio de Justicia de Asunción, Paraguay, el martes 20 de febrero de 2024. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved