Para Irán y Hezbollah, calibrar su respuesta a los ataques israelíes no deja margen para el error

Manifestantes iraníes ondean banderas iraníes, palestinos y del grupo libanés Hezbollah en una manifestación para condenar el asesinato del líder de Hamás Ismail Haniyeh, mientras un enorme retrato suyo se ve al fondo en un edificio, en la plaza Felestin (Palestina) de Teherán, Irán, el miércoles 31 de julio de 2024. Dos ataques consecutivos en Beirut y Teherán, ambos atribuidos a Israel y dirigidos contra miembros destacados de Hezbollah y Hamás, han planteado un dilema para Hezbollah e Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)