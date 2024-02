Para combatir el dengue, agentes sanitarios de Brasil buscan mosquitos en desguaces y azoteas

Zuleida saluda y habla con trabajadores sanitarios municipales y voluntarios que inspeccionan la favela de Tabajara en busca de aguas estancadas en las que pueda reproducirse el mosquito Aedes aegypti, en un esfuerzo para frenar la propagación del dengue, en el vecindario de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved