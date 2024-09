Papa termina viaje por Asia con el mismo mensaje: tolerancia interreligiosa sanará un mundo convulso

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco asiste a un acto interreligioso con jóvenes en la Universidad Católica, en Singapur, el 13 de septiembre de 2024. (AP Foto/Gregorio Borgia)

En sus declaraciones, evitó cuestiones polémicas como la vigencia de la pena de muerte en Singapur, algo que Francisco ha calificado de “inadmisible” en cualquier circunstancia. El papa ha planteado la oposición de la Iglesia a la pena capital en todos los países que visita donde se aplica, incluyendo Bahréin. Pero, al menos en público, no mencionó el tema esta vez, quizás como deferencia a sus anfitriones durante un viaje que podría haber sido seguido de cerca en China, con quien el Vaticano quiere mejorar su relación.

En sus 11 días de viaje, y antes de recalar en Singapur, Francisco visitó Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental. Los 32.814 kilómetros (20.390 millas) recorridos en avión lo convierten en el más largo y lejano de su pontificado, y uno de los más lejanos de la historia en cuanto a días y distancia. Solo algunos de los que San Juan Pablo II realizó en la década de 1980 fueron más largos. ___

