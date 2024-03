Papa dice en autobiografía de próxima aparición que no piensa renunciar

El papa Francisco habla en su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Vaticano, 13 de marzo de 2024. El papa Francisco dice que no tiene planes de renunciar ni padece problemas de salud que lo requerirían. En un nuevo libro de memorias, dice que tiene aún "muchos proyectos por realizar". Francisco, de 87 años, lo dice en una autobiografía, "Life: La mia storia nella Storia" (Life: mi historia en la historia), que aparecerá el 19 de marzo, en el 11mo aniversario de su coronación como papa. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved