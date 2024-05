Países del hemisferio occidental se comprometen a seguir coordinando su respuesta a la migración

El ministro de Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado (izquierda), y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, posan para una foto de grupo en el Palacio Nacional, en la Ciudad de Guatemala, el 7 de mayo de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved