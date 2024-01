Países africanos sacudidos por golpes de Estado se retiran de agrupación regional

Los ministros de defensa de los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) -- sin los de Mali, Burkina Faso, Chad, Guinea y Níger – en una reunión en Accra, Ghana, el 17 de agosto de 2023. (Foto AP /Richard Eshun Nanaresh) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.