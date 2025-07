Pacientes con Parkinson en Brasil recurren a la capoeira para aliviar los síntomas

La fisioterapeuta Rosemeire Peixoto (izquierda), fundadora de un proyecto llamado "Parkinson na ginga", dirige una clase de capoeira para personas con Parkinson en el centro cultural Progress Foundry, en Río de Janeiro, el 15 de julio de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La fisioterapeuta Rosemeire Peixoto ayuda a Valdivino José de Lima, de 73 años, durante una clase de capoeira del proyecto "Parkinson na ginga", en el centro cultural Progress Foundry, en Río de Janeiro, el 15 de julio de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Ronaldo Mauricio de Freitas, de 54 años, da una patada a la fisioterapeuta Rosemeire Peixoto, fundadora de un proyecto llamado "Parkinson na ginga", durante una clase de capoeira para personas con Parkinson en el centro cultural Progress Foundry, en Río de Janeiro, el 15 de julio de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Ruth María Souza Barros, de 60 años (centro), asiste a una clase de capoeira dentro del proyecto "Parkinson na ginga", para personas con Parkinson, en el centro cultural Progress Foundry, en Río de Janeiro, el 15 de julio de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.