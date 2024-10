Otra consecuencia de la emigración y la crisis en Cuba: el aumento de mascotas abandonadas

Perros y gatos disponibles para adoptar que viven en el refugio Adopciones por Amor en La Habana, Cuba, el miércoles 2 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una chica sostiene su gatito recién adoptado en una feria de adopción en La Habana, Cuba, el sábado 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Un gato se ve en el un refrigerador en el refugio adopciones por amor en La Habana, Cuba, el miércoles 2 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La técnica veterinaria Elizabeth Meade, fundadora del refugio Adopciones por Amor, sostiene a Linda n La Habana, Cuba, el miércoles 2 de octubre de 2024, el día que la perra fue adoptada por un nuevo cuidador. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Un gatito llamado Mini, en el centro, mira cómo la técnico veterinaria Elizabeth Meade barre el suelo en el refugio de animales Adopciones por Amor en La Habana, Cuba, el miércoles 2 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El perro rescatado Koffee se sienta en una motocicleta junto a su nuevo dueño, Leandro Valdés, durante una entrevista en La Habana, Cuba, el viernes 4 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)