Organización recoge excremento de barriadas en Perú ante falta de alcantarillado

Dolores Umeres reemplaza el aserrín que utiliza para su retrete seco, como parte del programa de saneamiento alternativo, en el barrio de Pamplona Alta de Lima, Perú, el miércoles 20 de marzo de 2024. El servicio incluye el reparto de aserrín, la instalación del baño seco y el traslado de los desechos hacia un contenedor que semanalmente lleva 40 toneladas a un relleno sanitario.

