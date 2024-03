Policía: sospechoso de matar 3 personas en Pensilvania se atrinchera en una vivienda

La policía patrulla un vecindario luego de un tiroteo en Levittown, Pensilvania, sábado 16 de marzo de 2024. Varias personas fueron baleadas el sábado en la madrugada en un suburbio de Filadelfia, provocando la cancelación de un desfile por el Día de San Patricio y el cierre de un parque temático infantil, informaron las autoridades. (AP Foto/Michael Catalini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.