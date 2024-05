Opositora Gálvez mide fuerzas ante Sheinbaum con un gran acto en Ciudad de México y el debate final

ARCHIVO - La candidata presidencial Xóchitl Gálvez en campaña en Irapuato, México, el 1 de marzo de 2024. La opositora ha dicho que prefiere confiar en el sector privado para impulsar las inversiones en energías renovables y lanzó una propuesta para facilitar la instalación de paneles solares en los hogares y pequeñas empresas en todo el país. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial mexicana Xóchitl Gálvez habla en un mitin de la oposición para alentar el voto antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio, en el Zócalo de la Ciudad de México, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

La candidata presidencial mexicana Claudia Sheinbaum, derecha, saluda a sus partidarios en un mitin de campaña en la Ciudad de México, el jueves 16 de mayo de 2024. Las elecciones generales están programadas para el 2 de junio. (Foto AP/Marco Ugarte)

Partidarios de la oposición mexicana sostienen una bandera durante una manifestación, protestando por lo que afirman son intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador de dividir al país, en el Zócalo de la Ciudad de México, el domingo 19 de mayo de 2024. México celebrará elecciones generales en junio 2. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

ARCHIVO - Jorge Álvarez Máynez saluda a sus simpatizantes tras su nominación por el partido Movimiento Ciudadano como candidato presidencial para las elecciones generales, el 10 de enero de 2024, en Ciudad de México. El segundo debate presidencial de México midió el domingo, a poco más de un mes de las elecciones, las propuestas de economía, empleo y pobreza de la oficialista Claudia Sheinbaum y de los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. (AP foto/Fernando Llano, Archivo)