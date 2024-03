Oposición en Turquía logra grandes avances en elecciones locales

Gente camina bajo carteles de campaña de los candidatos en Estambul del Partido Justicia y Desarrollo, o AKP, Murat Kurum, en el centro, y del alcalde de Estambul y candidato del Partido Popular Republicano, o CHP, Ekrem Imamoglu en Estambul Turquía, el viernes 29 de marzo de 2024. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer vota en un colegio electoral en Estambul, Turquía, el domingo 31 de marzo de 2024. Turquía celebró elecciones locales el domingo que decidirán quién controlará Estambul y otras ciudades clave. (Foto AP/Khalil Hamra)

Simpatizantes del Partido Popular Republicano se reúnen frente al ayuntamiento el domingo 31 de marzo de 2024, en Ankara, Turquía. (AP Foto/Ali Unal)

Mansur Yavas, alcalde de Ankara y candidato por el Partido Popular Republicano, saluda a sus simpatizantes el domingo 31 de marzo de 2024, en Ankara, Turquía. (AP Foto/Ali Unal)