Oposición de Myanmar rechaza invitación militar al diálogo para solución política a conflicto armado

Nay Phone Latt, un portavoz del gobierno paralelo que la oposición dice ejercer, llamado Gobierno de Unidad Nacional, dijo a The Associated Press que un comunicado conjunto emitido a principios de este año por grupos de oposición de antemano ha allanado el camino para una solución política negociada si el ejército acepta sus condiciones.

Padoh Saw Kalae Say, un vocero de la Unión Nacional Karen, que representa a la minoría étnica Karen, dijo que tampoco aceptará la oferta del ejército. La Unión Nacional ha estado luchando intermitentemente por una mayor autonomía desde que Myanmar, entonces llamada Birmania, se independizó del Reino Unido en 1948.

“Lo que vemos es que sus ofertas son ideas de hace más de 70 años. No lo aceptaremos ni lo discutiremos, y mirando hacia atrás a las declaraciones que hemos expresado repetidamente, me gustaría decir que no hay necesidad de pensar en esto”, dijo Padoh Saw Kalae Say a la AP.