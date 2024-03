ONU pide 4.000 millones para enfrentar crisis humanitaria en Siria

ARCHIVO - Soldados turcos y rusos patrullan cerca de la población de Darbasiyah, Siria, 1 de noviembre de 2019. Un funcionario de la agencia humanitaria de Naciones Unidas pidió el viernes 22 de marzo de 2024 más de 4.000 millones de dólares en ayuda para unos 10 millones de sirios y dijo que la crisis del país, que entra en su 14to año y está en gran medida olvidada, sigue siendo “una de las más mortíferas del mundo para los civiles”. (AP Photo/Baderkhan Ahmad, File) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.