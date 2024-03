ONU alerta sobre 780.000 desplazados en Mozambique

ARCHIVO - En esta imagen tomada de un video, una mujer con niños observa a soldados ruandeses que patrullan la aldea de Mute, provincia de Cabo Delgado, Mozambique, 9 de agosto de 2021. El jefe de Naciones Unidas para los refugiados alertó el jueves 7 de marzo de 2024 sobre el desplazamiento de 780.000 personas en Mozambique, debido principalmente a una insurgencia yihadista que lleva siete años y ha provocado el caos en el norte del país. (AP Foto/Marc Hoogsteyns, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.