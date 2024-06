Ola de calor en México: primero fueron los monos, ahora hay aves con aire acondicionado

Un león lame una golosina congelada en su recinto en el Zoológico de Chapultepec mientras el personal trabaja para mantener frescos a los animales en medio de una continua ola de calor y sequía, en la Ciudad de México, el viernes 7 de junio de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un babuino inspecciona una golosina congelada en su recinto en el Zoológico de Chapultepec mientras el personal trabaja para mantener frescos a los animales en medio de una continua ola de calor y sequía, en la Ciudad de México, el viernes 7 de junio de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una vista aérea del parque de vida silvestre sin fines de lucro Selva Teneek, donde los animales están siendo tratados por estrés por calor en medio de una continua ola de calor y sequía, en Ciudad Valles, México, el sábado 8 de junio de 2024. (Foto AP/Mauricio Palos) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Un ocelote es rociado con agua en el parque de vida silvestre sin fines de lucro Selva Teneek en medio de una continua ola de calor y sequía, en Ciudad Valles, México, el sábado 8 de junio de 2024. (Foto AP/Mauricio Palos) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Los osos hormigueros juegan en los terrenos del parque de vida silvestre sin fines de lucro Selva Teneek, donde los animales están siendo tratados por estrés por calor en medio de una continua ola de calor y sequía, en Ciudad Valles, México, el sábado 8 de junio de 2024. (Foto AP/Mauricio Palos) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

La veterinaria Laura Rodríguez examina una zarigüeya herida en el parque de vida silvestre sin fines de lucro Selva Teneek, donde los animales están siendo tratados por estrés por calor en medio de una continua ola de calor y sequía, en Ciudad Valles, México, el sábado 8 de junio de 2024. (Foto AP/Mauricio Palos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El empleado Carlos Salgado observa un oso hormiguero en las instalaciones con aire acondicionado del parque de vida silvestre sin fines de lucro Selva Teneek, donde los animales están siendo tratados por estrés por calor en medio de una continua ola de calor y sequía, en Ciudad Valles, México, el sábado 8 de junio de 2024. (Foto AP/Mauricio Palos) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.