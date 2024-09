OIEA advierte que la situación en planta nucleoeléctrica en territorio ucraniano es "muy frágil"

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, habla con los medios de comunicación en Kiev, Ucrania, el martes 3 de septiembre de 2024. (Foto AP/Efrem Lukatsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“En muchas ocasiones he descrito la situación como muy frágil”, dijo Grossi a la prensa en la capital ucraniana. “La planta nuevamente se encuentra a punto de sufrir un apagón. Eso ya ha sucedido ocho veces. Si se produce un apagón no habrá electricidad y si no hay electricidad, no habrá refrigeración. Si no hay refrigeración, puede ocurrir un desastre”.