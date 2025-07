Obreros corrieron kilómetros para no quedar atrapados tras desplomarse un túnel en Los Ángeles

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

María Orozco abraza a Oraldo Orozco, uno de sus tres hijos que estuvieron atrapados luego del derrumbe parcial de un túnel en construcción, el 9 de julio de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved