Obligada a reconstruir su vida a los 12, una niña haitiana se suma a miles que huyen de la violencia

Juliana St. Vil, de 12 años, que ahora vive en un refugio tras huir de la violencia de las pandillas en su vecindario, ensaya su papel en un sketch para un taller de actuación llamado "El teatro frena la violencia", el miércoles 15 de mayo de 2024, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved