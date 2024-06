Nueva presidenta de México descarta reforma fiscal y ratifica que reducirá el déficit

La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa en Ciudad de México, el martes 11 de junio de 2024. Durante un primer encuentro con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial el miércoles 19 de junio de 2024, la presidenta electa descartó que vaya a recurrir a una reforma fiscal para financiar el gasto de su gobierno. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved