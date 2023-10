Nucleoeléctrica de Fukushima comienza a descargar 2do lote de agua radiactiva tratada en el mar

El ministro de Agricultura de Japón, Ichiro Miyashita, a la derecha, y la celebridad malasia Amber Chia asisten a un evento en una tienda japonesa Don Don Donki, en Kuala Lumpur, el miércoles 4 de octubre de 2023, para promover la seguridad y exquisitez de los ostiones japoneses entre los consumidores. (AP Foto/Eileen Ng) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.