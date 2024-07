“No puedo respirar”: Recuerdan a Eric Garner en el 10mo aniversario de su muerte

ARCHIVO - Activistas de Black Lives Matter protestan en el vecindario de Harlem en Nueva York, el martes 16 de julio de 2019, después de la decisión de la fiscalía federal de no presentar cargos relacionados con los derechos civiles contra el policía de Ciudad de Nueva York, Daniel Pantaleo, en la muerte por estrangulamiento de Eric Garner, ocurrida en 2014. (AP Foto/Craig Ruttle, Archivo) Copyright The Associated Press 2019