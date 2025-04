Netanyahu dice que Israel no tiene 'otra opción' que continuar luchando en Gaza

En la imagen, vista de la tienda de campaña de la familia al-Atal tras ser alcanzada por un ataque nocturno israelí que mató a varios de sus miembros, en el campo de refugiados de Jabalia, en la Ciudad de Gaza, el 17 de abril de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.