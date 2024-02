Nepal busca los objetos sagrados que fueron sacados ilegalmente del país

Máscaras de la deidad hindú Bhairabh, que datan del siglo XVI y fueron robadas en el distrito de Dolakha y devueltas al país por el museo de Dallas y el Museo Rubin, expuestas durante una conferencia de prensa del Departamento de Arqueología, en Katmandú, Nepal, el 31 de enero de 2024. En el pasado, un número desconocido de estatuas sagradas de deidades hindúes fueron robadas y llevadas ilegalmente al extranjero. Ahora, docenas de ellas están siendo repatriadas a la nación del Himalaya como parte de un creciente esfuerzo global para regresarlas. (AP Foto/Niranjan Shrestha) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Piezas robadas y recuperadas en distintas partes del mundo, expuestas en el Museo Nacional, en Katmandú, Nepal, el 3 de enero de 2024. En el pasado, un número desconocido de estatuas sagradas de deidades hindúes fueron robadas y llevadas ilegalmente al extranjero. Ahora, docenas de ellas están siendo repatriadas a la nación del Himalaya como parte de un creciente esfuerzo global para regresarlas. (AP Foto/Niranjan Shrestha) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Jaulas de hierro protegen varias estatuas para evitar robos, en el templo Rato Machindranath temple de Lalitpur, Nepal, el 8 de febrero de 2024. En el pasado, un número desconocido de estatuas sagradas de deidades hindúes fueron robadas y llevadas ilegalmente al extranjero. Ahora, docenas de ellas están siendo repatriadas a la nación del Himalaya como parte de un creciente esfuerzo global para regresarlas. (AP Foto/Niranjan Shrestha) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Máscaras de la deidad hindú Bhairabh, que datan del siglo XVI y fueron robadas en el distrito de Dolakha y devueltas al país por el museo de Dallas y el Museo Rubin, expuestas durante una conferencia de prensa del Departamento de Arqueología, en Katmandú, Nepal, el 31 de enero de 2024. En el pasado, un número desconocido de estatuas sagradas de deidades hindúes fueron robadas y llevadas ilegalmente al extranjero. Ahora, docenas de ellas están siendo repatriadas a la nación del Himalaya como parte de un creciente esfuerzo global para regresarlas. (AP Foto/Niranjan Shrestha) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un trabajador desembala una estatua de la deidad hindú Uma-Maheswora robada hace 40 años y recuperada por el Museo de Brooklyn en Nueva York, durante una conferencia de prensa del Departamento de Arqueología, en Katmandú, Nepal, el 31 de enero de 2024. En el pasado, un número desconocido de estatuas sagradas de deidades hindúes fueron robadas y llevadas ilegalmente al extranjero. Ahora, docenas de ellas están siendo repatriadas a la nación del Himalaya como parte de un creciente esfuerzo global para regresarlas. (AP Foto/Niranjan Shrestha) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de alumnos de una escuela observan una estatua de Buddha que había sido robada en penal y fue devuelta por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en una exposición en el Museo Nacional de Katmandú, Nepal, el 3 de enero de 2024. En el pasado, un número desconocido de estatuas sagradas de deidades hindúes fueron robadas y llevadas ilegalmente al extranjero. Ahora, docenas de ellas están siendo repatriadas a la nación del Himalaya como parte de un creciente esfuerzo global para regresarlas. (AP Foto/Niranjan Shrestha) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre, visto a través de una máscara de Bhairabh del siglo XIX que fue robada en el distrito de Dolakha y devuelta por el museo de Dallas, durante una conferencia de prensa del Departamento de Arqueología, en Katmandú, Nepal, el 31 de enero de 2024. En el pasado, un número desconocido de estatuas sagradas de deidades hindúes fueron robadas y llevadas ilegalmente al extranjero. Ahora, docenas de ellas están siendo repatriadas a la nación del Himalaya como parte de un creciente esfuerzo global para regresarlas. (AP Foto/Niranjan Shrestha) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.