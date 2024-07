Nepal: 65 personas viajaban en los los dos autobuses desaparecidos en un río

Militares nepalíes trabajan en una operación de búsqueda de sobrevivientes después de que dos autobuses fueran arrastrados por un alud de tierra desde una autopista y cayeran a un río crecido cerca de Simaltal, unos 120 kilómetros (75 millas) al oeste de la capital, Katmandú, en Nepal, el sábado 13 de julio de 2024. (AP Foto/ Ramesh Paudel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved