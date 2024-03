Nave espacial rusa con tres astronautas llega a Estación Espacial Internacional

El cohete Soyuz despega hacia la Estación Espacial Internacional con el astronauta de la Expedición 71 de la NASA Tracy Dyson, el cosmonauta ruso Oleg Novitskiy y la astronauta bielorrusa Marina Vasilevskaya a bordo, el sábado 23 de marzo de 2024 en el Cosmódromo Baikonur en Kazajistán. (Bill Ingalls/NASA vía AP) (NASA/Bill Ingalls) For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html