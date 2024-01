Nauru cambia su reconocimiento diplomático de Taiwán a China

ARCHIVO . De izquierda a derecha, el embajador de Nauru, Jarden Kephas; la embajadora de Tuvalu, Limasene Teatu; el ministro de Exteriores de Taiwán, Joseph Wu; el director del Instituto Estadounidense de Taiwán, William Brent Christensen; Sandra Oudkirk, enviada destacada de Estados Unidos a la APEC y vicesecretaria asistente para Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico en la Oficina de Asuntos del Pacífico y Asia Oriental del Departamento de Estado; y la embajadora de Islas Marshall, Neijon Rema Edwards, se estrechan la mano en el Diálogo Inaugural de Islas del Pacífico en Taipéi, Taiwán, el 7 de octubre de 2019. (AP Foto/Chiang Ying-ying, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.