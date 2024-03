Naufraga por cuarta vez la elección de la nueva fiscal general de Colombia en la Corte Suprema

Simpatizantes del presidente colombiano Gustavo Petro se reúnen fuera de la Corte Suprema en Bogotá, Colombia, el jueves 22 de febrero de 2024. La Corte Suprema de Colombia naufragó el jueves 7 de marzo de 2024 en su cuarto intento de elegir a la nueva fiscal general, entre las tres candidatas propuestas por Petro al no obtener ninguna la mayoría de votos. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved