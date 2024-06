Nace en Bolivia una cerveza hecha de hoja de coca, una planta cargada de energía y estigma

Cocaleros de la región boliviana de Yungas toman un descanso en la recogida de hoja de coca a las afueras de Trinidad Pampa, una zona de cultivo de hoja de coca, el sábado 13 de abril de 2024. La OMS aprobó que se realice un estudio sobre las propiedades de la hoja de coca, que está aún la fase de designación de investigadores y que, según el secretario general de la Vicepresidencia de Bolivia, servirá para determinar sus cualidades químicas, fisiológicas, naturales, medicinales, alimenticias o nutricionales. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Lizette Torrez, dirigente del sindicato cocalero de La Paz, recoge hojas de coca en Los Yungas, a las afueras de Trinidad Pampa, una zona de cultivo de hoja de coca de Bolivia, el sabado 13 de abril de 2024. Los cultivos en la nación son legales hasta un máximo de 22.000 hectáreas para consumo tradicional como el mascado y el uso en infusiones, aunque en un reciente informe de la ONU, avalado por el gobierno boliviano, se afirma que hay casi 30.000 hectáreas de plantación en el país. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Cocaleros cosechan hoja de coca en Los Yungas, a las afueras de Trinidad Pampa, una zona cocalera de Bolivia, el domingo 14 de abril de 2024. A casi 80 kilómetros de La Paz, en la comunidad de Trinidad Pampa, los cocales pintan de verde las pendientes andinas. Ancestralmente los indígenas andinos masticaban las hojas de coca para disipar el cansancio y mitigar el hambre. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador supervisa la línea de producción de la cerveza hecha con hoja de coca en la destilería El Viejo Roble en La Paz, Bolivia, el viernes 3 de mayo de 2024. Las botellas de Coca Beer, que pronto saldrán a conquistar el mercado, se elabora con hoja de coca que macera por tres meses en barriles y da un denso caldo verde del que emana un fuerte olor a esa planta. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un vendedor llena un saco con hojas de coca en el mercado de La Paz, Bolivia, el jueves 18 de abril de 2024. La Constitución de 2009 de Bolivia declaró a la hoja de coca como “patrimonio cultural” y “factor de cohesión social”, ya que “en su estado natural no es estupefaciente”. Además, hay una reserva legal que permite el mascado de hoja desde 2013, una práctica que lleva generaciones siendo parte de la cultura y tradición. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una vendedora de coca trabaja en un mercado legal en La Paz, Bolivia, el jueves 18 de abril de 2024. El gobierno de Bolivia ha revivido una batalla de años para conseguir que la ONU despenalice la hoja de coca, un esfuerzo para ganar reconocimiento internacional para una tradición indígena y expandir el mercado de productos derivados de la coca. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un mercado de hoja de coca en la esquina de una calle en La Paz, Bolivia, el jueves 18 de abril de 2024. Para la producción mensual de la cerveza de hoja de coca se usan 100 libras de coca (45 kilos) que se compran en el mercado de La Paz, con autorización del Estado, según el dueño de la fábrica. Hay solo dos mercados en el país, uno en esa ciudad y otro en Cochabamba. A partir de las 50 libras, unos 23 kilos, hace falta un permiso estatal para venderla o comprarla. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Vendedores de hoja de coca en un mercado en La Paz, Bolivia, el jueves 18 de abril de 2024. De todos los derivados de la planta, la infusión con hoja de coca es la más popular en Bolivia y sirve para mitigar el mal de altura. Se ofrece incluso a los turistas, como ocurre también en Perú o Colombia. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Cocaleros de la región boliviana de Yungas cargan con la cosecha de hojas de coca a las afueras de Trinidad Pampa, una zona cocalera, el sábado 13 de abril de 2024. Bolivia ha hecho gestiones por décadas para promover la despenalización de la hoja de coca, ya que defiende que por sí misma no es una droga, pese a que sea la materia prima de la cocaína. El país andino es el tercer productor del mundo de hoja de coca y de cocaína, datos de la oficina de la ONU contra la Droga. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador coloca el rótulo sobre botellas de cerveza hechas con hoja de coca en la licorería El Viejo Roble en La Paz, Bolivia, el viernes 3 de mayo de 2024. La Coca Beer es la nueva apuesta de una destilería boliviana que busca recuperar esta ancestral planta considerada sagrada por antiguos pueblos andinos y que es mal vista por el mundo por ser materia prima de la cocaína. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dionicio Limachi dispersa hojas de coca después de retirarlas de la zona de secado en Trinidad Pampa, una zona cocalera de Bolivia, el domingo 14 de abril de 2024. Del cultivo de esta planta dependen más de 70.000 cocaleros en el país. El comercio de la hoja de coca genera para Bolivia aproximadamente cada año 279 millones, lo que representa un 0,6% de su Producto Interno Bruto. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El guía espiritual Julio Quispe usa la hoja de coca en la ceremonia de aniversario del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, una confederación de organizaciones indígenas, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz, Bolivia, el miércoles 17 de abril de 2024. Muchos emprendedores han intentado desde hace más de 10 años sin demasiado éxito fabricar productos con base de hoja de coca de forma artesanal. Hay dulces, champús, ungüentos, licores o energizantes que se venden en pequeñas ferias. De todos los derivados de la planta, la infusión con hoja de coca es la más popular en Bolivia y sirve para mitigar el mal de altura. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Marina Castillo y su marido Dionicio Limachi clasifican las hojas de coca por su tamaño en Trinidad Pampa, una zona cocalera en Bolivia, el domingo 14 de abril de 2024. El gobierno boliviano considera que el estudio sobre las propiedades de la hoja de coca aceptado por la Organización Mundial de la Salud es el inicio del camino para que algún día se debata y decida si la hoja de coca puede dejar de ser considerada mundialmente como un estupefaciente. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer extiende hojas de coca para su secado al sol en Trinidad Pampa, una zona cocalera en Bolivia, el sábado 13 de abril de 2024. Hasta ahora, las aspiraciones de Bolivia para que la hoja sea excluida de la lista internacional de estupefacientes de la ONU se han topado con negativas, pero por primera vez este año la OMS ha dado luz verde a que se haga un estudio sobre sus propiedades. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved