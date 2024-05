Multimillonario regala 1.000 dólares a cada uno de los graduados de la Universidad de Massachusetts

Pero los estudiantes de la Universidad de Massachusetts campus Dartmouth no tenían idea de que Hale sería uno de los oradores. Los graduados que no asistieron a la ceremonia no recibieron dinero. Hale dijo a los alumnos que su propio camino al éxito había sido escarpado, después de que su compañía previa, Network Plus, se declaró en bancarrota en 2022.

“¿Habían conocido a alguien que haya perdido 1.000 millones de dólares?”, bromeó Hale al darles un consejo profesional a los graduados. “Tal vez yo sea el más grande perdedor que hayan conocido”.

FUENTE: Associated Press