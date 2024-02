Muertes de extranjeros muestran la cara más sombría del turismo en Medellín

Turistas se toman fotos en la Comuna 13, un barrio de Medellín, Colombia, el viernes 2 de febrero de 2024. La ciudad dejó atrás la guerra con los cárteles, pero aún lidia con decenas de pandillas, el tráfico de drogas y la violencia, aún así vive un momento de esplendor turístico. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un turista en una atracción de salto en la Comuna 13, un barrio de Medellín, Colombia, el viernes 2 de febrero de 2024. La ciudad dejó atrás la guerra con los cárteles, pero aún lidia con decenas de pandillas, el tráfico de drogas y la violencia, aún así vive un momento de esplendor turístico. (AP Foto/Fernando Vergara)

Visitantes caminan por la Plaza Botero de Medellín, Colombia, el jueves 1 de febrero de 2024. La ciudad dejó atrás la guerra con los cárteles, pero aún lidia con decenas de pandillas, el tráfico de drogas y la violencia, aún así vive un momento de esplendor turístico. (AP Foto/Fernando Vergara)

Una pareja pasa por delante del club nocturno Coyote en el parque Lleras en Medellín, Colombia, el viernes 2 de febrero de 2, 2024. Con el auge del turismo en Medellín, también ha aumentado la preocupación de las autoridades por la explotación sexual a mujeres y menores, el consumo de drogas y los turistas extranjeros que han muerto en extrañas circunstancias. (AP Foto/Fernando Vergara)

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el centro, habla con un funcionario municipal durante una recorrido para vigilar el parque Lleras y controlar el acceso de menores de edad, en Medellín, Colombia, el viernes 2 de febrero de 2, 2024. Con el auge del turismo en Medellín, también ha aumentado la preocupación de las autoridades por la explotación sexual a mujeres y menores, el consumo de drogas y los turistas extranjeros que han muerto en extrañas circunstancias. (AP Foto/Fernando Vergara)

Una trabajadora de un hotel enseña un letrero contra el turismo sexual en Medellín, Colombia, el sábado 3 de febrero de 2, 2024. Con el auge del turismo en Medellín, también ha aumentado la preocupación de las autoridades por la explotación sexual a mujeres y menores, el consumo de drogas y los turistas extranjeros que han muerto en extrañas circunstancias. (AP Foto/Fernando Vergara)

La policía pide documentos de identificación a mujeres para comprobar su edad y les hacen una revisión antes de entrar al parque Lleras para impedir el acceso de menores de edad en Medellín, Colombia, el viernes 2 de febrero de 2024. La Alcaldía impuso restricciones de paso a menores a esa zona en un intento por eliminar la explotación sexual. (AP Foto/Fernando Vergara)

La policía detiene a una joven menor de edad por incumplir la restricción de paso en el parque Lleras en Medellín, Colombia, el viernes 2 de febrero de 2024. La Alcaldía impide a menores de edad entrar a esa zona en un intento por eliminar la explotación sexual. (AP Foto/Fernando Vergara)