Mueren dos personas en un incendio forestal en el sur de Grecia

Un incendio se acerca al pueblo de Kallithea, avivado por fuertes vientos mientras cientos de bomberos intentan detenerlo, unos 149 kilómetros (93 millas) al oeste de Atenas, Grecia, en la región de Corintia, el domingo por la noche, el 29 de septiembre de 2024. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved