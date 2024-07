Mueren 6 bomberos combatiendo un incendio en Sudáfrica tras tormentas en otras zonas del país

Agua fluyendo por la calle en Khayelitsha, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el jueves 11 de julio de 2024. La ciudad sudafricana de Ciudad del Cabo y sus alrededores se vieron afectadas por más tormentas, que arrancaron tejados y causaron inundaciones generalizadas. (AP Foto/Nardus Engelbrecht) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.