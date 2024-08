Mueren 30 personas por inundaciones en Yemen; hay miles de desplazados

Las autoridades no han anunciado un número total confirmado de muertos ni el número total de personas heridas o desaparecidas.

Se pronosticaba que el clima más severo azotaría la ciudad portuaria occidental de Hodeidah más tarde el miércoles.

Según los informes, algunos residentes han quedado atrapados dentro de sus casas en el distrito de al-Mansuriyah desde el martes por la noche debido al bloqueo de las carreteras.

Las autoridades locales todavía no han llegado a las zonas gravemente afectadas por las inundaciones desde hace dos días, lo que dejó a algunos residentes atrapados dentro de sus casas, según testigos que hablaron con The Associated Press.

Mahdi al-Mashat, presidente del Consejo Político Supremo, ordenó a las autoridades locales que respondieran a las zonas dañadas, según Masirah TV, que informó que las inundaciones causaron “daños importantes a propiedades, tierras y carreteras” en Hodeidah.

Los testigos describieron la escena en la llanura costera yemení de Tihamah como horrorosa. Mohamed Rassam dijo que parte del ganado fue encontrado muerto después de ahogarse en el barro debido a las inundaciones. También se perdieron suministros de alimentos y agua potable.

“Las inundaciones arrasaron con todo”, afirmó.

Algunos residentes quedaron varados dentro de sus casas en Tihamah, una región que forma parte de Hodeidah. Otros pudieron salir y dirigirse a la ciudad de Hodeidah.

Muchas de las casas en Tihamah, donde se ha informado de desnutrición, están hechas de ladrillos y materiales que pueden arruinarse fácilmente con la lluvia.

“Nos quedamos varados bajo la lluvia después de que fuertes vientos dañaran nuestra casa, que es una cabaña donde vivíamos mis siete hijos y yo. Las autoridades nunca proporcionaron ninguna ayuda”, afirmó Ahmed Ayesh.

FUENTE: Associated Press