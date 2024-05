Muere, presa y en huelga de hambre, activista tailandesa que pedía reformas a la monarquía

Activistas tailandeses con el retrato de Netiporn Sanesangkhom, activista que pedía reformas al sistema monárquico tailandés y que murió estando presa y en huelga de hambre, en Bangkok, Tailandia, el 14 de mayo de 2024. (Foto AP/Sakchai Lalit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.