Muere Nora Cortiñas, de las primeras Madres de Plaza de Mayo y referente de los DDHH en Argentina

ARCHIVO - Nora Cortiñas llora en una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el 8 de julio de 2005. Cortiñas, referente a nivel mundial en la defensa de los derechos humanos por su labor como una de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo tras el secuestro y desaparición de su hijo durante la última dictadura militar en Argentina, falleció el jueves a los 94 años, confirmó su familia. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.