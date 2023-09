Muere meses después de su detención el condenado capo Messina Denaro, que pasó décadas prófugo

ARCHIVO - Esta reproducción de una imagen generada por computadora y publicada por la policía italiana muestra al jefe mafioso Matteo Messina Denaro, fotografiada en la comisaría de Palermo, Italia, el jueves 6 de abril de 2007. Matteo Messina Denaro, condenado por ordenar algunos de los asesinatos más atroces de la mafia siciliana, murió el 25 de septiembre de 2023, meses después de ser capturado cuando era el fugitivo más buscado de Italia y tras décadas prófugo, según la radio estatal italiana. (AP Foto/Alessandro Fucarini, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.