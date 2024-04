Muere Ana Estrada, la primera peruana en acceder a la eutanasia

ARCHIVO - Ana Estrada, una psicóloga peruana que está casi completamente paralizada por una enfermedad terminal, da una entrevista en su casa en Lima, Perú, el 18 de diciembre de 2019. Estrada, quien fue autorizada en 2022 por la Corte Suprema de Perú para recibir la eutanasia, ha fallecido, dijo su abogada el lunes 22 de abril de 2024. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Una enfermera prepara un ventilador médico portátil para Ana Estrada, una psicóloga peruana, para recibir oxígeno en su dormitorio en Lima, Perú, el 18 de diciembre de 2019. Estrada, quien padecía una enfermedad incurable y fue autorizada en 2022 por La Corte el Suprema de Perú a recibir la eutanasia, falleció, dijo su abogada el lunes 22 de abril de 2024. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Ana Estrada, una psicóloga peruana que está casi completamente paralizada por una enfermedad terminal, descansa en su habitación en Lima, Perú, el 18 de diciembre de 2019. Estrada, que padecía una enfermedad incurable y fue autorizada en 2022 por la Corte Suprema de Perú para recibir la eutanasia, murió, dijo su abogada el lunes 22 de abril de 2024. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.