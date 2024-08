Moscú es blanco de ataque con drones mientras continúan los combates en Kursk y el este de Ucrania

Un trabajador del equipo de rescate Fenix coloca un casco a Bohdan Scherbyna, de 9 años, que es evacuado con su madre, Maryna Scherbyna, y su hermana de 14 años, Angelina Scherbyna, dentro del desplazamiento de población de Selidove a zonas más seguras, en Pokrovsk, en la región de Donetsk, Ucrania, el martes 20 de agosto de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved