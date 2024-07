“Moriré torero”, así se resiste un matador a la nueva ley que prohíbe las corridas en Colombia

El torero colombiano Sebastián Caqueza, de 33 años, practica en la plaza de Choachí, Colombia, el sábado 22 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El torero colombiano Sebastián Caqueza, de 33 años, en el centro, practica en la plaza de Choachí, Colombia, el sábado 22 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

El matador colombiano José Luis Vega, de 30 años, prepara su espada para la estocada en una práctica en la plaza de toros de Choachí, Colombia, el sábado 22 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

El matador colombiano José Luis Vega, de 30 años, prepara su espada para la estocada en un saco que simula ser los pulmones de un toro en una práctica en la plaza de toros de Choachí, Colombia, el sábado 22 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

Una recreación de la cabeza de un toro que sirve para la práctica de los toreros, en la entrada de la plaza de toros de Choachí, Colombia, el sábado 22 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

Varias fotos de toreros decoran las paredes de la plaza de Choachí, Colombia, el sábado 22 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

Gonzalo Sáenz de Santamaría, propietario de la hacienda ganadera de Mondoñedo, da una entrevista en Mosquera, Colombia, el viernes 19 de julio de 2024. La hacienda Mondoñedo, la primera ganadería brava del país, fue fundada por su bisabuelo Ignacio en 1923 con cinco toros de lidia traídos desde España en barco. (AP Foto/Fernando Vergara)