Modi visita templo hindú en Emiratos Árabes Unidos

El primer ministro indio Narendra Modi, izquierda, saluda al caminar con el sacerdote hindú Brahmaviharidas Swami al arribar a la ceremonia de apertura del primer templo hindú de piedra construido en el Oriente Medio, perteneciente a Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha en Abu Mureikha, 40 al noreste de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, miércoles 14 de febrero de 2024. (AP Foto/Kamran Jebreili) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.