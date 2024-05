Miss Universo nicaragüense vive “exilio indefinido”, dice directora

ARCHIVO - Miss Universo Sheynnis Palacios, de Nicaragua, posa para fotografías en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el 23 de enero de 2024. El gobierno del presidente Daniel Ortega lanzó su propio certamen de belleza el 26 de abril de 2024, acuñado "Reinas de Nicaragua", después de que la policía afirmara que la familia que dirigía la franquicia Miss Nicaragua era parte de un complot de la oposición que tenía como objetivo repetir las protestas antigubernamentales de 2018, a las que asistió Palacios, utilizando su triunfo como reina de belleza mundial. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved