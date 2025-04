Miles se reúnen en el centro de México para festejar a San Marcos

Un sacerdote rocía agua bendita sobre una estampa de San Marcos durante la Feria de San Marcos, un evento de un mes en honor al santo, afuera de la Iglesia de San Marcos en Aguascalientes, México, el viernes 25 de abril de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Bailarines se presentan en la plaza de la iglesia de San Marcos durante la Feria de San Marcos, un evento de un mes en honor al santo, en Aguascalientes, México, el viernes 25 de abril de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Los voladores de Papantla interpretan la "Danza de los Voladores" durante la Feria de San Marcos, un evento de un mes en honor al santo, frente a la iglesia de San Marcos en Aguascalientes, México, el viernes 25 de abril de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Devotos se sientan dentro de la iglesia de San Marcos, cerca de un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, durante la Feria de San Marcos, un evento de un mes en honor al santo, en Aguascalientes, México, el viernes 25 de abril de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved